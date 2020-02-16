Путин действует как рэкетир. Создает проблемы, а потом помогает их "решать", - политолог Тарас Возняк

16 февраля, 2020, 17:55

Об этом заявил политолог, главный редактор журнала "Ї" Тарас Возняк в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Эту игру Путин ведет не только с Зеленским. А как он втянул туда Макрона? Тем же способом. Сначала повязал "желтыми жилетами", наделал проблем ему... По рэкетирскому подходу: сначала делаешь человеку проблемы, после того подходишь: "Я могу их решить". Так и с Украиной. Наделал Украине проблемы, гораздо больше, чем те "желтые жилеты", а после этого приходит:" Я могу вам это решить", - пояснил политолог.

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В связи с этим, он посоветовал президенту Зеленскому никогда не встречаться с Путиным наедине, только при свидетелях.

"Боюсь, что в психологическом плане Путин его (Зеленского, - ред.), Как они говорят, "сделал". Так же как он пытался "сделать" госпожу Меркель и Буша-младшего. Большую часть тех, с кем он встречался с глазу на глаз, вроде Шредера, он "сделал". И в результате Шредер стал его домашней болонкой", - отметил Возняк.

"Это абсолютные иллюзии такого юного политика, как Зеленский, становиться на бой с такими мастодонтами, как Путин. Это ошибка личностная и ошибка политическая", - подытожил эксперт.