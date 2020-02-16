При создании совместных патрулей на Донбассе будет учитываться опыт Хорватии, - Пристайко

16 февраля, 2020, 09:06

При обсуждении идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ планируют учитывать опыт Хорватии

Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, как выйти на решения, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко.

По словам министра, идея совместных патрулей обсуждалась с самого начала Минского процесса.