При создании совместных патрулей на Донбассе будет учитываться опыт Хорватии, - Пристайко
16 февраля, 2020, 09:06
При обсуждении идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ планируют учитывать опыт Хорватии
Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, как выйти на решения, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко.
По словам министра, идея совместных патрулей обсуждалась с самого начала Минского процесса.
- Напомним, 15 февраля 2020 г. президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями оккупированных территорий, как условие для проведения местных выборов на Донбассе.
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