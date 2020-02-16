Противоречит Конституции Порошенко раскритиковал Зеленского за идею о патрулировании границы с представителями ОРДЛО

16 февраля, 2020, 20:22

Об этом Порошенко сообщил в facebook.

"Согласно закону о деоккупации Донбасса, все незаконные вооруженные формирования являются террористическими, являются оккупационными войсками России. Попытка их привлечь - признание оккупации. Единственные, с кем мы можем проводить совместные мероприятия охраны границы, - миротворцы, которые должны быть введены в соответствии с решением Совета безопасности ООН. И это - надежный элемент, который не позволяет легитимизировать присутствие оккупационных российских войск на Донбассе", - сказал Порошенко.

По его словам, заявление Зеленского, противоречит законодательству и Конституции Украины.

"Допуск иностранных войск - это компетенция парламента, а не президента. Это - одна из тактических инициатив, не имеет права на существование", - подчеркнул Порошенко.