Порошенко призвал премьера Турции Чавушоглу поддержать крымскотатарский канал ATR

16 февраля, 2020, 10:27

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидраности" передает Еспресо.TV.

Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украины со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии.

Обсуждена ситуация на временно оккупированных территориях Украины - Донбассе и в Крыму. Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

"Порошенко также обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у крымскотатарского телеканала ATR. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.

Отмечена важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий по поводу членства Украины в НАТО.

Важное внимание было уделено укреплению украинско-турецкого партнерства и в этой связи завершению работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.