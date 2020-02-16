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Espreso.tvОбществоПорошенко призвал премьера Турции Чавушоглу поддержать крымскотатарский канал ATR

Порошенко призвал премьера Турции Чавушоглу поддержать крымскотатарский канал ATR

Во время Мюнхенской безопасности конференции лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидраности" передает Еспресо.TV.

Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украины со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии.

Обсуждена ситуация на временно оккупированных территориях Украины - Донбассе и в Крыму. Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

"Порошенко также обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у крымскотатарского телеканала ATR. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.

Отмечена важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий по поводу членства Украины в НАТО.

Важное внимание было уделено укреплению украинско-турецкого партнерства и в этой связи завершению работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

 

 
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