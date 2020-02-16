Порошенко призвал премьера Турции Чавушоглу поддержать крымскотатарский канал ATR
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидраности" передает Еспресо.TV.
Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Украины со стороны Турции в борьбе за восстановление суверенитета, территориальной целостности нашего государства и в отпоре российской агрессии.
Обсуждена ситуация на временно оккупированных территориях Украины - Донбассе и в Крыму. Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в акватории Черного и Азовского морей.
"Порошенко также обратил внимание на искусственные проблемы, которые возникли у крымскотатарского телеканала ATR. Собеседники обсудили пути поддержки телеканала", - отмечается в сообщении.
Отдельное внимание было уделено работе по освобождению украинских заложников, в том числе и крымских татар.
Отмечена важность поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также приоритетность работы над получением Плана действий по поводу членства Украины в НАТО.
Важное внимание было уделено укреплению украинско-турецкого партнерства и в этой связи завершению работы над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.
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