Помпео пытался скрыть факт встречи с Лавровым в Мюнхене, - СМИ
16 февраля, 2020, 16:55
Государственный департамент США пытался скрыть факт встречи Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Об этом со ссылкой на Politico сообщает РБК-Украина.
Госдеп США заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале главы МИД России в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в facebook, опубликовав фото главы Госдепа США Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.
Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.
- В декабре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.
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