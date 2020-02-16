 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПомпео пытался скрыть факт встречи с Лавровым в Мюнхене, - СМИ

Помпео пытался скрыть факт встречи с Лавровым в Мюнхене, - СМИ


фото: REUTERS
Государственный департамент США пытался скрыть факт встречи Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Об этом со ссылкой на Politico сообщает РБК-Украина.

Госдеп США заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале главы МИД России в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в facebook, опубликовав фото главы Госдепа США Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать