Помпео пытался скрыть факт встречи с Лавровым в Мюнхене, - СМИ

16 февраля, 2020, 16:55

Государственный департамент США пытался скрыть факт встречи Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Об этом со ссылкой на Politico сообщает РБК-Украина.

Госдеп США заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале главы МИД России в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в facebook, опубликовав фото главы Госдепа США Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.