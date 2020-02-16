Под видом ремонта вагонного депо в Знаменке присвоено 600 тыс. грн, - СБУ

16 февраля, 2020, 07:50

Управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области раскрыла хищение 600 тыс. грн, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога"

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает Еспресо.TV.

"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала", - отмечают в ведомстве.

По предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб Укрзализныце на сумму почти 600 тыс. грн.

Директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, предположительно причастных к противоправной деятельности.