На ремонт Хотинской крепости выделили 8 млн грн: что будет сделано за эти деньги

16 февраля, 2020, 13:38

Пять архитектурных объектов на сумму 114 млн грн в этом году планирует отреставрировать Министерство культуры, сообщила заместитель министра Светлана Фоменко

Среди объектов, которые отреставрируют, есть и Хотинская крепость, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

"Важный объект - Хотинская крепость. В следующем году будет 400 лет Хотинской битвы, она проходила под стенами замка. Стена и крепости сейчас в предаварийном состоянии. Там есть шесть объектов, которые нуждаются в срочной реставрации, в этом году мы выделили деньги и проведем ее ", - отметила Фоменко.

Как сообщила, в свою очередь, директор Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость" Елизавета Буйновская, пока на территории крепости осуществляются противоаварийные работы.

"Запланировано проведение работ на шести объектах, входящих в наш комплекс. Прежде всего это стена, которая находится со стороны Днестра, и требующая первоочередных работ. Из-за разливания реки она постоянно разрушается. Поэтому на ее реконструкцию предусмотрена большая сумма. В прошлом году мы разработали проектно-сметную документацию на противоаварийные работы. Оценили их в более 12 млн грн. в прошлом году мы провели работы за собственные средства, которые были нами заработаны. Оставалось добавить 8 млн. Поэтому мы обратились в Минкульт. Поэтому министерство выделило нам эти 8 млн на завершение противоаварийных работ. Предусмотрено во время работ провести так называемый мониторинг достопримечательности. Будут обустроены датчики наклона, экзометры, которые будут круглосуточно следить за состоянием памятки. То есть не случилось ли где-то землетрясение, не появились ли какие-то наклонности, не появились ли трещины. Это очень важно, отслеживать это в течение двух-трех лет, чтобы дальше разрабатывать документацию на укрепление скального основания самой крепости, ведь огромная проблема именно в скале. Поэтому благодарим министерство, потому что мы бы такие средства самостоятельно не заработали. Думаю, в течение месяца эти средства поступят на счет заповедника, и мы начнем реставрационные работы", - детализировала она.