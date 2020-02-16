 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа ремонт Хотинской крепости выделили 8 млн грн: что будет сделано за эти деньги

На ремонт Хотинской крепости выделили 8 млн грн: что будет сделано за эти деньги

Пять архитектурных объектов на сумму 114 млн грн в этом году планирует отреставрировать Министерство культуры, сообщила заместитель министра Светлана Фоменко

Среди объектов, которые отреставрируют, есть и Хотинская крепость, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец .

"Важный объект - Хотинская крепость. В следующем году будет 400 лет Хотинской битвы, она проходила под стенами замка. Стена и крепости сейчас в предаварийном состоянии. Там есть шесть объектов, которые нуждаются в срочной реставрации, в этом году мы выделили деньги и проведем ее ", - отметила Фоменко.

Как сообщила, в свою очередь, директор Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость" Елизавета Буйновская, пока на территории крепости осуществляются противоаварийные работы.

"Запланировано проведение работ на шести объектах, входящих в наш комплекс. Прежде всего это стена, которая находится со стороны Днестра, и требующая первоочередных работ. Из-за разливания реки она постоянно разрушается. Поэтому на ее реконструкцию предусмотрена большая сумма. В прошлом году мы разработали проектно-сметную документацию на противоаварийные работы. Оценили их в более 12 млн грн. в прошлом году мы провели работы за собственные средства, которые были нами заработаны. Оставалось добавить 8 млн. Поэтому мы обратились в Минкульт. Поэтому министерство выделило нам эти 8 млн на завершение противоаварийных работ. Предусмотрено во время работ провести так называемый мониторинг достопримечательности. Будут обустроены датчики наклона, экзометры, которые будут круглосуточно следить за состоянием памятки. То есть не случилось ли где-то землетрясение, не появились ли какие-то наклонности, не появились ли трещины. Это очень важно, отслеживать это в течение двух-трех лет, чтобы дальше разрабатывать документацию на укрепление скального основания самой крепости, ведь огромная проблема именно в скале. Поэтому благодарим министерство, потому что мы бы такие средства самостоятельно не заработали. Думаю, в течение месяца эти средства поступят на счет заповедника, и мы начнем реставрационные работы", - детализировала она.

  • Ранее сообщалось, что министерство культуры, молодежи и спорта в этом году планирует отреставрировать пять архитектурных объектов страны на общую сумму 114 млн грн.
  • Речь идет о главной ратуше в городе Бережаны (Тернопольская область), Каменной могиле (Запорожская область), помещении бурсы на территории "Софии Киевской", костеле святого Николая (Киев), а также Хотинской крепости (Черновицкая область).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать