На Кипре киллер расстрелял посетителей кафе из автомата Калашникова

16 февраля, 2020, 22:22

На Кипре неизвестный мужчина ранил четырех посетителей кафе из автомата Калашникова

Об этом со ссылкой на Cyprus Mail сообщает Укринформ.

15 февраля мужчина в капюшоне пришел поздно вечером в кафе в городе Айя-Напа, вытащил оружие и выстрелил в человека внутри.

Как отмечается, четыре человека получили серьезные ранения в результате причиненных выстрелов. Это женщина 26 лет и трое мужчин - двое в возрасте 38 лет и один - 32 лет. Они не имеют отношения к "мишени", но сидели за соседним столом.

Полиция начала производства о покушении на убийство в районе Фамагуста 16 февраля после того, как было найдено оружие, использованное для совершения нападения.

Местные СМИ сообщают, что мужчина скрылся с места преступления на мотоцикле. Считается, что целью злоумышленника был известный бизнесмен, который покинул кафе на 15 минут раньше.

Автомат Калашникова нашли в 8:30 на стоянке музея SeaLife, в 100 м от кафе, позже полиция подтвердила, что именно это оружие использовалось при нападении.