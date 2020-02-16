На границе с Молдовой отправили назад "гражданина СССР"

16 февраля, 2020, 13:56

В пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) пограничники отправили назад жителя Молдовы, который заявил, что является "гражданином СССР" и не признает Украину как государство. Иностранцу также запретили въезд на три года

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Еспресо.TV.

"Гражданин Молдовы, прибывший в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинил в государственной измене с точки зрения законодательства СССР и призвал перейти их на сторону Советского Союза", - заявили в пресс-центре Госпогранслужбы.

На молдаванина составили админпротокол за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска. Иностранцу на три года запретили въезд в Украину.

Ранее этот же гражданин Молдовы пытался въехать в Украину на BMW с "просоветской атрибутикой" вместо номерных знаков. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а мужчину развернули обратно в Молдову. Это было 30 декабря 2019 г.