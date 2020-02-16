На границе с Молдовой отправили назад "гражданина СССР"
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Еспресо.TV.
"Гражданин Молдовы, прибывший в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинил в государственной измене с точки зрения законодательства СССР и призвал перейти их на сторону Советского Союза", - заявили в пресс-центре Госпогранслужбы.
На молдаванина составили админпротокол за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска. Иностранцу на три года запретили въезд в Украину.
Ранее этот же гражданин Молдовы пытался въехать в Украину на BMW с "просоветской атрибутикой" вместо номерных знаков. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а мужчину развернули обратно в Молдову. Это было 30 декабря 2019 г.
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