 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа границе с Молдовой отправили назад "гражданина СССР"

На границе с Молдовой отправили назад "гражданина СССР"

В пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) пограничники отправили назад жителя Молдовы, который заявил, что является "гражданином СССР" и не признает Украину как государство. Иностранцу также запретили въезд на три года

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Еспресо.TV.

"Гражданин Молдовы, прибывший в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинил в государственной измене с точки зрения законодательства СССР и призвал перейти их на сторону Советского Союза", - заявили в пресс-центре Госпогранслужбы.

На молдаванина составили админпротокол за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска. Иностранцу на три года запретили въезд в Украину.

Ранее этот же гражданин Молдовы пытался въехать в Украину на BMW с "просоветской атрибутикой" вместо номерных знаков. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а мужчину развернули обратно в Молдову. Это было 30 декабря 2019 г.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать