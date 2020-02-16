Мир с Россией наступит тогда, когда вместо нее появится 20-30 самостоятельных стран, - Тягнибок

16 февраля, 2020, 13:13

Вместе со своими парнерами Украина должна работать над тем, чтобы в пределах современной России появились десятки независимых государств

С таким заявлением выступил глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

По его мнению, именно это будет надежным залогом безопасного развития и процветания Украины.

"Если мы хотим в мире жить во всем мире и, в частности, в Украине, то на севере от нас не может быть такой большой, мощной империи, которая всем ставит палки в колеса", - отметил политик.

"Я за то, чтобы Украина вместе с другим мировым сообществом все делала, чтобы Российская империя раскололась и рухнула, ну, скажем, на 20-30, а то и 40 маленьких государств. Всякие Татарстаны, Башкиртостаны, Коми и т.д. Вот когда мы с вами когда-нибудь включим утром радио и услышим, что на той большой территории, которая сегодня называется Российская Федерация, образовалось много десятков маленьких государств, вот тогда мы сможем жить в покое сами и сможем быть спокойными за наших детей", - пояснил свою точку зрения Тягнибок.

"Нам надо все делать, чтобы развалить Московию", - добавил он.