Китай уже тестирует вакцины против коронавируса

16 февраля, 2020, 10:36

Китайские микробиологи заявили, что начали проверять на животных действие разработанной ими вакцины против вируса Covid-19

Об этом со ссылкой на South China Morning Post передает Еспресо.TV.

Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь рассказал, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 тыс. препаратов те, которые пригодны для дальнейшего изучения.

По словам Синьминя, некоторые вакцины начали тестировать на животных, а некоторые виды лечения тестируют на людях.

Также врачи считают успешным переливание крови от людей, которые выздоровели, к тем, кто еще болеет.