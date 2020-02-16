Комбат "Червень" находится на лечении в Вене. Семья просит о помощи
16 февраля, 2020, 12:34
У командира 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии (УДА) "Аратта", отца четверых детей Андрея Гергерта (позывной "Червень") диагностирован рак желудка
Сейчас он проходит интенсивный курс лечения в Вене (Австрия). Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook, которую продолжает вести семья и собратья, информирует Еспресо.TV.
На ней размещены и банковские реквизиты для желающих помочь Андрею финансово.
Там же можно узнавать и последние новости о ходе лечения.
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