Комбат "Червень" находится на лечении в Вене. Семья просит о помощи

16 февраля, 2020, 12:34

У командира 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии (УДА) "Аратта", отца четверых детей Андрея Гергерта (позывной "Червень") диагностирован рак желудка

Сейчас он проходит интенсивный курс лечения в Вене (Австрия). Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook, которую продолжает вести семья и собратья, информирует Еспресо.TV.

На ней размещены и банковские реквизиты для желающих помочь Андрею финансово.

Там же можно узнавать и последние новости о ходе лечения.