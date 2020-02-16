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Espreso.tvОбществоКазахстан открыл почетное консульство в Харькове

Казахстан открыл почетное консульство в Харькове

Открылось почетное консульство Казахстана в Харьковской, Полтавской и Сумской областях

Оно располагается по адресу: Харьков, Полтавский Шлях, 7. Церемония открытия состоялась в субботу, 15 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

К мероприятию присоединился чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабай, представители городской и областной власти, а также казахской диаспоры.

Во время открытия Ордабай отметил, что отношения между Казахстаном и Украиной всегда были дружескими.

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