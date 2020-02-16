Казахстан открыл почетное консульство в Харькове
16 февраля, 2020, 11:38
Открылось почетное консульство Казахстана в Харьковской, Полтавской и Сумской областях
Оно располагается по адресу: Харьков, Полтавский Шлях, 7. Церемония открытия состоялась в субботу, 15 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
К мероприятию присоединился чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабай, представители городской и областной власти, а также казахской диаспоры.
Во время открытия Ордабай отметил, что отношения между Казахстаном и Украиной всегда были дружескими.
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