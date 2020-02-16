Германия обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС

16 февраля, 2020, 22:08

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в гибридных атаках на страны Евросоюза

Об этом Крамп-Карренбауэр заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТСН.

По ее словам, Россия через свои гибридные атаки и пренебрежение к территориальному суверенитету все больше давит на европейские государства. В то же время, министр заявила, что хочет, чтобы Германия и Европа в целом шли своим курсом и отстаивали собственные интересы.

"И здесь речь идет не только о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии - совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Министр отметила, что западным идеалам сейчас бросают вызов не только идеологически, но и вполне конкретно. В качестве примера она привела незаконную аннексию Крыма, атаки исламистских террористов, войну в Сирии и распространение ядерного оружия.

По мнению Крамп-Карренбауэр, в этой ситуации Запад показывает свою слабость.

"Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности", - сказала министр.