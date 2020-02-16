 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГермания обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС

Германия обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС


фото: REUTERS
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в гибридных атаках на страны Евросоюза

Об этом Крамп-Карренбауэр заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТСН.

По ее словам, Россия через свои гибридные атаки и пренебрежение к территориальному суверенитету все больше давит на европейские государства. В то же время, министр заявила, что хочет, чтобы Германия и Европа в целом шли своим курсом и отстаивали собственные интересы.

"И здесь речь идет не только о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии -  совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Министр отметила, что западным идеалам сейчас бросают вызов не только идеологически, но и вполне конкретно. В качестве примера она привела незаконную аннексию Крыма, атаки исламистских террористов, войну в Сирии и распространение ядерного оружия.

По мнению Крамп-Карренбауэр, в этой ситуации Запад показывает свою слабость.

"Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности", - сказала министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать