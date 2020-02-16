Двойная сплошная не помеха: в Киеве водитель грубо нарушил правила и сбил мотоциклиста

16 февраля, 2020, 21:56

В Святошинском районе столицы водитель авто повернул через двойную сплошную линию разметки на АЗС и сбил мотоциклиста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Святошинском районе водитель Chevrolet Lacetti, поворачивая через двойную сплошную линию разметки, чтобы заехать на АЗС, сбил мотоциклиста, который двигался навстречу.

Врачи "скорой", прибывшие на место, оказали первую медицинскую помощь мотоциклисту, однако от госпитализации мужчина отказался. От тяжелых травм мотоциклиста спасла защитная экипировка.

Сам водитель авто относительно своего маневра сказал, что двойная сплошная для него не помеха. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.