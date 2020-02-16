 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалДвойная сплошная не помеха: в Киеве водитель грубо нарушил правила и сбил мотоциклиста

Двойная сплошная не помеха: в Киеве водитель грубо нарушил правила и сбил мотоциклиста

В Святошинском районе столицы водитель авто повернул через двойную сплошную линию разметки на АЗС и сбил мотоциклиста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Святошинском районе водитель Chevrolet Lacetti, поворачивая через двойную сплошную линию разметки, чтобы заехать на АЗС, сбил мотоциклиста, который двигался навстречу.

Врачи "скорой", прибывшие на место, оказали первую медицинскую помощь мотоциклисту, однако от госпитализации мужчина отказался. От тяжелых травм мотоциклиста спасла защитная экипировка.

Сам водитель авто относительно своего маневра сказал, что двойная сплошная для него не помеха. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать