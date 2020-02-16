 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДочь главного разведчика США задержана по подозрению в убийстве

Дочь главного разведчика США задержана по подозрению в убийстве

Дочь бывшего директора национальной разведки США Джона Негропонте 27-летняя София была задержана по обвинению в совершении умышленного убийства

Это произошло в штате Мэриленд, передает Еспресо.TV.

В официальном Twitter и полиции округа Монтгомери сообщили, что Софию Негропонте задержали вечером 13 февраля 2020 г.

Ее обвиняют в убийстве своего 24-летнего друга Юсефа Расмуссена.

По версии полиции, во время бытовой ссоры девушка ударила его ножом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать