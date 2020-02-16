Дочь главного разведчика США задержана по подозрению в убийстве

16 февраля, 2020, 10:55

Дочь бывшего директора национальной разведки США Джона Негропонте 27-летняя София была задержана по обвинению в совершении умышленного убийства

Это произошло в штате Мэриленд, передает Еспресо.TV.

В официальном Twitter и полиции округа Монтгомери сообщили, что Софию Негропонте задержали вечером 13 февраля 2020 г.

Ее обвиняют в убийстве своего 24-летнего друга Юсефа Расмуссена.

По версии полиции, во время бытовой ссоры девушка ударила его ножом.