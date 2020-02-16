Дочь главного разведчика США задержана по подозрению в убийстве
16 февраля, 2020, 10:55
Дочь бывшего директора национальной разведки США Джона Негропонте 27-летняя София была задержана по обвинению в совершении умышленного убийства
Это произошло в штате Мэриленд, передает Еспресо.TV.
В официальном Twitter и полиции округа Монтгомери сообщили, что Софию Негропонте задержали вечером 13 февраля 2020 г.
Ее обвиняют в убийстве своего 24-летнего друга Юсефа Расмуссена.
По версии полиции, во время бытовой ссоры девушка ударила его ножом.
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