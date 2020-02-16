Депутаты Винницкого облсовета будут просить президента, Раду и Кабмин отменить плату за транспортировку газа

16 февраля, 2020, 14:52

На следующей сессии Винницкого областного совета депутаты рассмотрят обращение об отмене абонентской платы за транспортировку газа

Соответствующее решение было поддержано в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и областных программ, передает Еспрессо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа.

Обращение к президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров об отмене абонентской платы за транспортировку газа инициировал председатель постоянной комиссии Геннадий Мазур.

"Жизнь у подавляющего большинства населения Украины - тяжелая, у людей не хватает средств на питание, лекарства и оплату коммунальных услуг. Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по установлению абонентской платы за транспортировку газа приведет к негативным социальным последствий для украинского народа", - отметил он.

Текст указанного обращения об отмене платы за транспортировку газа обнародован на сайте облсовета.

В документе просят "срочно отменить позорное постановление НКРЭКУ", чтобы "не допустить дальнейшего повышения цен на газ и обнищание населения".

Полный текст обращения

ОБРАЩЕНИЕ депутатов Винницкого областного Совета VII созыва к президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины об отмене абонентской платы за транспортировку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принял решение, согласно которому с января 2020 года для населения вводится новая система оплаты за использованный газ и его транспортировку. Теперь украинцы будут получать отдельный платеж за топливо как товар и отдельный - за расходы на его доставку и распределение среди потребителей. Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от конкретного объема потребления и тарифа, который установила НКРЭКУ.

Абонплата за предоставленную мощность не подпадает под субсидирование. То есть потребители могут получить субсидию на покрытие покупки газа, а за присоединенную мощность должны заплатить живые деньги. Жизнь у большинства населения Украины тяжелое, у людей не хватает средств на питание, лекарства и оплату коммунальных услуг. Решение НКРЭКУ по установлению абонентской платы за транспортировку газа приведет к негативным социальным последствиям для украинского народа.

Считаем, что такие начисления несправедливы, ведь украинцы сами проводили трубопроводы с голубым топливом в свои дома.

Учитывая, что за каждый день просрочки платежа потребитель, кроме оплаты услуги распределения, должен заплатить еще и компенсацию, равную размеру самой платы - то есть фактически за период, на который просрочен платеж, потребитель должен оплатить двойной тариф за распределение. При этом датой оплаты является не дата оплаты квитанции в банке или онлайн, а дата, на которую оплата была зачислена на счет.

Оплатить доставку газа, нужно ежемесячно до 20 числа. Однако, пенсии и зарплаты начисляют в конце месяца, поэтому получается, что платить фактически нечем.

Исходя из вышеизложенного, учитывая сложное социально-экономическое положение большинства жителей Украины, обращаемся с просьбой срочно отменить позорную постановление НКРЭКУ, которая утвердила абонентскую плату за транспортировку газа и не допустить дальнейшего повышения цен на газ и обнищание населения.