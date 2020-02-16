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Espreso.tvСпортБиатлон: сборная Украины на ЧМ осталась без лидера

Биатлон: сборная Украины на ЧМ осталась без лидера


фото: biathlon.suspilne.media
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный из-за проблем со спиной пропустит на чемпионате мира в итальянском Антхольце индивидуальную гонку

Об этом заявил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в эфире UA: Первый.

Сам Пидручный сообщил, что во время гонки преследования у него возникли проблемы со спиной. Таким образом, украинец пропустит индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится в Антхольце (Италия) 19 февраля.

"Из-за сильных болей в спине не мог бороться на дистанции. Это была не гонка, а мука. Хорошо, что набрал зачетные баллы и сохранил позиции в Топ-30. Возможно, они помогут попасть в мас-старт", - сказал Подручный.

Дмитрий Пидручный является чемпионом мира в гонке преследования 2019 года. 16 февраля украинец потерял титул и финишировал в пасьюте лишь 30-м.

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