Биатлон: сборная Украины на ЧМ осталась без лидера

16 февраля, 2020, 18:34

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный из-за проблем со спиной пропустит на чемпионате мира в итальянском Антхольце индивидуальную гонку

Об этом заявил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в эфире UA: Первый.

Сам Пидручный сообщил, что во время гонки преследования у него возникли проблемы со спиной. Таким образом, украинец пропустит индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится в Антхольце (Италия) 19 февраля.

"Из-за сильных болей в спине не мог бороться на дистанции. Это была не гонка, а мука. Хорошо, что набрал зачетные баллы и сохранил позиции в Топ-30. Возможно, они помогут попасть в мас-старт", - сказал Подручный.

Дмитрий Пидручный является чемпионом мира в гонке преследования 2019 года. 16 февраля украинец потерял титул и финишировал в пасьюте лишь 30-м.