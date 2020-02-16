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Espreso.tvОперація об'єднаних сил16 февраля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

16 февраля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины


фото: ukrinform.ua
16 февраля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела наших позиций: рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из 120-мм миномета - 20 мин.

Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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