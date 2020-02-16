 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество15 февраля на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - без потерь

15 февраля на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - без потерь

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 16 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служба Минобороны.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

возле Марьинки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин;

неподалеку Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Широкино - из миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

возле Майского - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов - 34 мины;

рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать