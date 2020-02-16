15 февраля на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 16 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служба Минобороны.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:
возле Марьинки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин;
неподалеку Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса;
в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза вблизи Широкино - из миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
возле Майского - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, со станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
трижды в районе населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов - 34 мины;
рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет.
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