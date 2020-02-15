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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с генсеком НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями

Зеленский обсудил с генсеком НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями


фото: president.gov.ua
Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за неизменную солидарность НАТО с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал Зеленский.

Он отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Йенс Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

  • Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что Украина соглашается на совместный контроль участков границы с представителями ОРДЛО для проведения местных выборов на Донбассе.
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