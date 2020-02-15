Зеленский обсудил с генсеком НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский поблагодарил Столтенберга за неизменную солидарность НАТО с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.
"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - сказал Зеленский.
Он отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
Йенс Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.
- Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что Украина соглашается на совместный контроль участков границы с представителями ОРДЛО для проведения местных выборов на Донбассе.
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