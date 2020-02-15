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Espreso.tvМирИз-за нашествия саранчи Восточной Африке грозит голод

Из-за нашествия саранчи Восточной Африке грозит голод


фото: phys.org
Население Восточной Африки может оказаться на грани голода из-за огромных роев саранчи, пожирающих урожаи и пастбища

Если ситуацию не возьмут под контроль, нашествия этих насекомых может привести к продовольственному кризису, заявил директор по чрезвычайным ситуациям Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) Доминик Берджен, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Под ударом оказались Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания и Уганда.

При этом попытки бороться с саранчой до сих пор не были эффективными.

Опрыскивание пестицидами с воздуха является самым эффективным способом борьбы с роями, но страны региона не имеют для этого достаточных ресурсов.

Есть опасения, что саранча - которую считают уже сотнями миллиардов - будет размножаться дальше.

FAO говорит, что насекомые размножаются так быстро, что к июню их численность может возрасти в 500 раз.

Организация призвала международное сообщество выделить около 76 млн долларов на финансирование опрыскивание пораженных районов инсектицидом.

"Если этого не произойдет, ситуация ухудшится, и тогда вам нужно будет предоставить массивную продовольственную помощь, чтобы уладить гуманитарную ситуацию, которая даже может выйти из-под контроля", - подчеркнул Берджен.

Настоящее нашествие саранчи является крупнейшим в Кении 70 лет и самое худшее в Сомали и Эфиопии за 25 лет.

В Сомали объявили чрезвычайную ситуацию. Правительство Эфиопии призвало к немедленным действиям для решения проблемы.

Кения отправила самолеты для распыления пестицидов в нескольких регионах, а Уганда планирует отправить солдат для опрыскивания пораженных районов.

  • Считается, что саранча распространилась из Йемена три месяца назад.
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