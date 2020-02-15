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Espreso.tvОбществоВ Одессе девушка украла дорожный знак и щеголяла этим в соцсетях. Ее привлекут к уголовной ответственности

В Одессе девушка украла дорожный знак и щеголяла этим в соцсетях. Ее привлекут к уголовной ответственности

Ради развлечения молодая одесситка похитила дорожный знак с Площади Десятого Апреля и попала в поле зрения Национальной полиции

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел 13 февраля 2020 года, рассказывает Еспресо.TV .

По данным ведомства, нарушительница украла табличку дорожного знака "Направление главной дороги", а затем исчезла на автомобиле вместе со своими знакомыми.

"Она очень гордилась своим поступком и выложила видео в социальной сети. Указанные действия имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного статьями 185 или 186 Уголовного кодекса Украины (кража / грабеж)", - заначилы патрульные.

Лица девушки и ее друзей, а также транспортное средство, на котором они исчезли, уже установлено.

Патрульные направили собранные материалы в местное отделение полиции для решения вопроса об открытии уголовного производства.

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