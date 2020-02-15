Украина требует неотложной выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране, - Пристайко

15 февраля, 2020, 18:08

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Ирана полного доступа своих специалистов к расследованию авиакатастрофы в Иране и немедленной выплаты компенсаций

Об этом Пристайко сообщил по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в twitter.

"Мы не отступим от требований # PS752. Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций", - написал Пристайко.

Также он отметил, что договоренности, достигнутые во время встречи в "нормандском формате", не выполняются в полном объеме.

"Парижские соглашения # N4 не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс", - подчеркнул Пристайко.

2. Мы не отступим от требований # PS752 . Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций.

# MSC2020 - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 15, 2020