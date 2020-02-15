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Espreso.tvОбществоУкраина требует неотложной выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране, - Пристайко

Украина требует неотложной выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране, - Пристайко


фото: ukrinform.ua
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Ирана полного доступа своих специалистов к расследованию авиакатастрофы в Иране и немедленной выплаты компенсаций

Об этом Пристайко сообщил по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в twitter.

"Мы не отступим от требований # PS752. Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций", - написал Пристайко.

Также он отметил, что договоренности, достигнутые во время встречи в "нормандском формате", не выполняются в полном объеме.

"Парижские соглашения # N4 не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс", - подчеркнул Пристайко.

  • Напомним, 14 февраля правительства Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию .
  • Напомним, 15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран начнет расшифровку "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", ошибочно сбитого иранскими военными, а устройства не передаются кому-либо за пределы страны.
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