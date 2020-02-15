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Espreso.tvСпортУ России отобрали победу в медальном зачете Олимпиады-2014

У России отобрали победу в медальном зачете Олимпиады-2014


фото: REUTERS
Сборная России лишена победы в общем медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи из-за дисквалификации за допинг биатлониста Евгения Устюгова

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, его результаты, показанные в период с 27 августа 2013 до конца сезона-2013/14, будут аннулированы. Сборная России будет лишена золота Сочи-2014 в мужской эстафете.

Таким образом, на первое место медального зачета Олмипиады 2014 вышла сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), на втором - сборная Канады (10-10-5). Российская сборная опустилась на третью строчку (10-9-9).

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