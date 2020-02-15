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Espreso.tvОбщество"У меня нет времени думать стратегически", - Зеленский в Мюнхене

"У меня нет времени думать стратегически", - Зеленский в Мюнхене

В интервью журналистке CNN Аманпур президент Украины Владимир Зеленский высказал одну заслуживающую внимания мысль. Разговор состоялся сегодня, 15 февраля 2020 года, в рамках Мюнхенской международной конференции по безопасности

Об этом у себя на Facebook пишет телеведущая Еспресо.TV Мирослава Барчук

"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины", - подчеркнул Зеленский.

"Что же, довольно откровенно и емко. Это подтверждает и его мюнхенское выступление", - прокомментировала Барчук.

"И еще. Ох, не стоит с CNN говорить на английском на beginner's level", - добавила она.

 

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