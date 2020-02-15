"Слуга народа" внесла законопроект, который позволит подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей

15 февраля, 2020, 15:40

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины №2684 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения"

Его автором является народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" (номер в списке 89), глава подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах, передает Еспресо.TV.

Изменение в закон Украины "Об охране детства" заключается во внесении понятие "ребенок подросткового возраста (подросток)" и направлений социального становления подростков, а также возможность определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения, в Гражданский кодекс Украины - во внесении изменений в ст. 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.

Но это еще не все.

"Если внимательно посмотреть на этот законопроект, то предоставление детям права с 14 лет заключать сделки по реализации права на охрану здоровья содержит строй опасностей", - отмечает религиозный портал Credo .

14-летние смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании токсикомании и других опасных зависимостей или болезней. Если до сих пор ответственность за лечение несли родители, то этот законопроект дает право ребенку отказываться от лечения, потому что единственным, кто принимает решения по лечению, становится сам подросток.

Кроме того, законопроект 2684 позволит подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей, а также отказываться от необходимого лечения. На сегодня любые терапевтические вмешательства в пределах специализированной психиатрической помощи детям с гендерной дисфорией (желание хирургически изменить свой пол) могут проводиться в возрасте до 14 лет за информированным согласием обоих родителей; после 14 лет - обоих родителей и ребенка (приказ Министерства здравоохранения Украины 15.09.2016 № 972 раздел II, часть 2 (вторичная медицинская помощь), пункт 4.)

"То есть сейчас смена пола возможна с 14 лет только с согласия ребенка и обоих родителей. Учитывая то, какая кампания по продвижению гендерной идеологии развернута в различных сферах, в том числе в образовательных учреждениях (так называемая гендерно-нейтральная школа), можно только представить, какие будут последствия того, когда подросткам будут постоянно говорить что-то вроде "подумайте, может, у вас не та пол, а также, если хотите, то с 14 лет можно делать операцию", - отмечает Credo.

Как отмечается на официальном сайте парламента, научно-экспертное управление ВРУ рекомендует отправить законопроект на доработку.

Справка

Лада Булах (фото - helsinki.org.ua)

До избрания в Верховную Раду депутат Булах возглавляла благотворительную организацию "100% жизни. Киевский регион".