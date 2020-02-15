Пускать только "таланты". Великобритания обновила требования к мигрантам
Подробности со ссылкой на Укринформ рассказывает Еспресо.TV .
"Правительство Бориса Джонсона одобрило введение со следующего года иммиграционной системы, основанной на баллах. Она имеет целью уменьшить зависимость Великобритании от низкооплачиваемых работников из-за рубежа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Джонсон отметил, что иммиграционная реформа, которая будет представлена в парламенте в марте, позволит стране оставаться "открытой и гостеприимной для талантов", но в то же время менее зависимой от "низкоквалифицированной рабочей силы".
Ожидается, что правительство в целом будет придерживаться рекомендаций, выдвинутых независимым Консультативным комитетом по миграции. В частности, имеется в виду снижение порогового уровня заработной платы для некоторых работников с 30 тыс. до 25,6 тыс. Фунтов стерлингов.
Согласно новой системе, кандидаты получат больше баллов, если они подадут заявку на работу в критически важных государственных секторах, таких как здравоохранение и образование. Также учитываться знание английского языка, уровень образования, возраст и желание работать за пределами Лондона.
Новая система вступит в силу с января 2021 года.
- Напомним, одной из главных причин недавнего выхода Британии из состава Европейского Союза была категорический отказ официального Лондона от соблюдения установленных Брюсселем квот на мигрантов из стран Азии и Африки. По этой же причине руководство ЕС трения с Венгрией и Польшей.
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