Пускать только "таланты". Великобритания обновила требования к мигрантам

15 февраля, 2020, 07:43

Правительство Бориса Джонсона поддержало внедрение со следующего года новой иммиграционной системы Великобритании, основанной на баллах

Подробности со ссылкой на Укринформ рассказывает Еспресо.TV .

"Правительство Бориса Джонсона одобрило введение со следующего года иммиграционной системы, основанной на баллах. Она имеет целью уменьшить зависимость Великобритании от низкооплачиваемых работников из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Джонсон отметил, что иммиграционная реформа, которая будет представлена в парламенте в марте, позволит стране оставаться "открытой и гостеприимной для талантов", но в то же время менее зависимой от "низкоквалифицированной рабочей силы".

Ожидается, что правительство в целом будет придерживаться рекомендаций, выдвинутых независимым Консультативным комитетом по миграции. В частности, имеется в виду снижение порогового уровня заработной платы для некоторых работников с 30 тыс. до 25,6 тыс. Фунтов стерлингов.

Согласно новой системе, кандидаты получат больше баллов, если они подадут заявку на работу в критически важных государственных секторах, таких как здравоохранение и образование. Также учитываться знание английского языка, уровень образования, возраст и желание работать за пределами Лондона.

Новая система вступит в силу с января 2021 года.