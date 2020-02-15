15 февраля, 2020, 14:32

Члены правления Академии киноискусства, которая раздает главную кинопремию Франции, приз "Сезар", подали в отставку в полном составе. Это решение, связанное, по официальной версии, с проектом модернизации Академии, было принято в контексте беспрецедентной полемики

Ранее на этой неделе было опубликовано открытое письмо за подписью 400 представителей мира кино, которые упрекнули Академию в недостаточной открытости и демократичности, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

Cеред прочего, говорится о том, что решение об отставке было единогласным и продиктовано объявленными ранее планами модернизации.

Академия должна провести церемонию вручения призов "Сезар", главный праздник года для французского кино, за две недели, 28 февраля. Свою отставку члены правления объяснили стремлением "восстановить умиротворения, чтобы праздник оставался праздником".

Коллективная отставка 21 члена правления Академии, которая имеет юридический статус ассоциации, позволит обновить ее руководящие инстанции.

Генеральная ассамблея Академии, которая включает 47 членов, сможет собраться 28 февраля и "полностью обновить" состав правления, говорится в сообщении.