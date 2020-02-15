Портников: После отставки Богдана в Украине установилась "клоунократия" в чистом виде

15 февраля, 2020, 19:52

По мнению Виталия Портникова, после отставки Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначения на эту должность Андрея Ермака ослабло влияние Игоря Коломойского, зато вырос вес "группы Квартал 95"

Об этом Виталий Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По словам Портникова, Андрей Ермак будет иметь гораздо меньшее влияние, чем его предшественник на посту руководителя Офиса президента - Андрей Богдан .

"Я не вижу, что Андрей Ермак выглядит, как вице-президент. В отличие от Андрея Богдана, у Ермака нет возможности установить телефонное право. Андрей Богдан был самостоятельной политической фигурой и он фактически был конкурентом целого пласта людей, которых условно можно обозначить, как "группа квартала" - это актеры, сценаристы, владельцы "Студии Квартал 95", фронтменом которой является Владимир Зеленский. Они занимают сейчас практически все ведущие посты в государстве - от президента до первого помощника президента, главы СБУ и тому подобное. И есть менеджеры, которые не имеют своих собственных групп, которые с ними сотрудничают. Каждый из этих менеджеров является куратором определенных направлений. Это Андрей Ермак во главе Офиса президента, Дмитрий Разумков - во главе парламента, Алексей Гончарук - во главе правительства и Арсен Аваков во главе МВД ", - сказал Портников.

Он констатировал, что с отставкой Богдана усилилась "власть кабаре" и в Украине установилась "клоунократия" в чистом виде.

"То есть, фактически отставка Богдана действительно означает, что клан Коломойского уже не прямо в системе власти и сама группа Богдана не может влиять на силовые структуры. Но учитывая, что усилилась "власть кабаре", мы говорим о "клоунократии". Это сейчас "клоунократия" в чистом виде после отставки Богдана. Конечно, у Андрея Ермака не может быть даже 50 процентов того влияния, которое имел его предшественник. Я считаю, что это хорошо, поскольку руководитель Офиса президента это не конституционная должность, этот человек должен обслуживать президента Украины ", - подчеркнул Портников.