Порошенко: пророссийская пятая колонна внутри государства и эрозия мировой солидарности - это главные угрозы для Украины

15 февраля, 2020, 12:24

Главные угрозы для Украины - это внутренняя пятая колонна, которая финансируется российскими деньгами и работает на дискредитацию ценностей Революции Достоинства, а также эрозия мировой проукраинской коалиции

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал в большом интервью основателю и главному редактору влиятельного в Центральной и Восточной Европе издание Gazeta Wyborcza , общественному деятелю, диссиденту и одном из вдохновителей польского движения "Солидарность" Адаму Михнику, передает Еспресо.TV .

"Сегодня есть две угрозы. Первая - пятая колонна, на которой идет множество денег. На покупку медиа, создание порталов, каналов и групп в социальных сетях, подкуп политиков. Речь идет о порождении хаоса внутри страны, чтобы утвердилось мнение, что Россия - это ничего страшного ", - говорит Порошенко.

"Нам грозит то, что в умах украинцев будут посеяны сомнения относительно оценки Революции Достоинства, интеграции с ЕС и членства в НАТО. Сегодня поддержка Евросоюза и Альянса - рекордно высокие, но со всех сторон, в том числе из кабинетов новой команды, слышать, что" никто нас там не ждет ". И" не стоит имплементировать европейское законодательство ", потому что это пойдет" в ущерб украинским интересам ", - предостерегает Порошенко.

"Вторая опасность - эрозия мировой солидарности с Украиной. Создание проукраинской коалиции требовало огромных усилий. Нашим большим достижением была двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США и помощь из Белого Дома. И никто не заявлял, что это зависит от того, Украина выполнит еще какие-то условия , кроме реформирования государства ", - напомнил Порошенко.

"Новая украинская власть посылает Европе фальшивые сигналы. Зеленский звонил Путину на новый год, хоть Кремль не высказал Киеву протокольных приветствий. Так почему же другие президенты не могут звонить в Москву с поздравлениями, если это делает президент страны, солдаты которой ежедневно погибают от российских пуль ? ", - отметил Порошенко.

"В течение пяти лет Путин был" токсический », не рукостискальний, за небольшими исключениями. Теперь мы видим процесс" детоксикации "Путина:" А поедем к нему на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе ". Президент Макрон заявил , что агрессия России против Украины - не повод, чтобы не поддерживать корректных отношений с Москвой. К чему это приводит? Достаточно взглянуть на то, что произошло с Грузией 2008 года. Там "токсичность" Путина беспокоила мир всего пять месяцев, мы смогли это хранить пять лет. А теперь начинает преобладать взгляд, что надо забыть об аннексии Крыма. Это неправильный путь ", - предостерегает Порошенко.