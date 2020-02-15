Они всех обманули: норвежский биатлонист возмущен золотом россиянина на ЧМ

15 февраля, 2020, 19:03

Норвежский биатлонист Тарьей Бё назвал несправедливой победу в спринте на чемпионате мира россиянина Александра Логинова, который отбывал дисквалификацию за допинг

Об этом сообщает NRK.

По словам Бё, россиянин, который ранее отбывал дисквалификацию за употребление допинга, не достоин стоять на пьедестале чемпионата мира.

"Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг. Это немного недостойно нас - тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь ", - сказал Бё.