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Espreso.tvОбществоОбразовательный омбудсмен Горбачев рассказал, каким образом рассматриваются обращения на его имя от учителей и родителей

Образовательный омбудсмен Горбачев рассказал, каким образом рассматриваются обращения на его имя от учителей и родителей

За три месяца от начала приема обращений от участников образовательного процесса службой образовательного омбудсмена Сергея Горбачева получено почти 300 жалоб, предложений, просьб о разъяснении действующего законодательства и т.д.

Об этом он рассказывает на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

По его словам, каждое из этих обращений сразу обрабатывает юридический отдел, чтобы определить "действующую нормативную базу для решения ситуации".

"Очень большая часть работы - это общение с заявителем и другими заинтересованными сторонами: письма, телефонные звонки, переписка в мессенджерах и т.д. - потому что нужно выяснить обстоятельства, чтобы иметь четкое понимание, что происходит и что надо делать. К общению активно приобщается отдел психолого-методической поддержки ", - отмечает Горбачев.

Некоторые сложные ситуации требуют проведения личного приема образовательного омбудсмена или сотрудника Службы образовательного омбудсмена с выездом на место, чтобы пообщаться и получить более точную информацию.

"Мы провели уже немало таких выездных встреч", - отмечает чиновник.

По итогам рассмотрения каждого из проблемных случаев ним готовится отдельное поручение.

Среди успешных примеров работы возглавляемой им службы Горбачев называет успешное решение вопроса с начислением денежной надбавки тем педагогам, которые успешно прошли сертификацию.

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