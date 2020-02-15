Макрон заявил, что санкции ЕС против России не принесли ничего положительного

15 февраля, 2020, 18:45

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкции Евросоюза против России не имели положительных результатов

Об этом Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, ЕС необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией и установить стратегический диалог.

"Санкции не принесли ничего положительного. И конечно, многое изменится. Мы не будем ждать, когда Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми. Мы не должны отходить от своих позиций , но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают ", - сказал Макрона.

По словам президента Франции, он не за и не против России, а лишь отстаивает интересы Европы.

"Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции ", - убежден Макрона.