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Espreso.tvСпортКосмическая высота: швед Дюплантис второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Космическая высота: швед Дюплантис второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом


фото: REUTERS
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис преодолел высоту 6,18 м и второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Арман Дюплантис на турнире в Глазго (Великобритания) установил новый мировой рекорд в помещении - 6,18 м. Швед установил достижения второй раз за неделю - 8 февраля он прыгнул на 6,17 м.

"Я доволен своими результатами в залах. Но главная цель для спортсмена - это Олимпиада. Вот там я и хочу быть лучшим", - сказал Дюплантис.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6,14 м. Он был установлен в 1994 году.

  • Напомним, 8 февраля Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях, который 21 год удерживал украинец Сергей Бубка.
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