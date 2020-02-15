Космическая высота: швед Дюплантис второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом

15 февраля, 2020, 22:24

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис преодолел высоту 6,18 м и второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Арман Дюплантис на турнире в Глазго (Великобритания) установил новый мировой рекорд в помещении - 6,18 м. Швед установил достижения второй раз за неделю - 8 февраля он прыгнул на 6,17 м.

"Я доволен своими результатами в залах. Но главная цель для спортсмена - это Олимпиада. Вот там я и хочу быть лучшим", - сказал Дюплантис.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6,14 м. Он был установлен в 1994 году.

Nouveau record du monde du saut à la perche pour le Suédois Armand #Duplantis qui passe 6,18m à Glasgow. Il bat son propre record établi il ya seulement 7 jours ... Quel génie ce garçon, il a seulement 20 ans! pic.twitter.com/AnwnyBKx7g - Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) February 15, 2020