Коммуникационный офис правительства возглавила экс-менеджер "1 + 1 медиа"

15 февраля, 2020, 20:48

Главой Коммуникационного офиса Кабинета министров назначена бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы "1 + 1 медиа" Светлана Павелецкая

Об этом Павелецкая заявила в комментарии "Детектор медиа" .

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на "плюсах" : нашу работу видят все", - сказала Павелецкая.

Светлана Павелецкая работала в "1 + 1 медиа" с 2011 по 2020 год. С декабря 2011 года, она была главой пиар-департамента "1 + 1 медиа". С августа 2018 возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций "1 + 1", который объединил функции PR и маркетингу группы. В августе 2019 Павелецкая стала членом правления "1 + 1 медиа" - нового органа управления холдингом. Но 17 января 2020 покинула медиагруппу, которая решила снова разделить функции маркетинга и корпоративных коммуникаций.

До прихода в "1 + 1 медиа" Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест". А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton.