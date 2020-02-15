Команда Зеленского боится Путина, - Порошенко

15 февраля, 2020, 14:55

Новая власть публично поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого на практике

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью Gazeta Wyborcza (Варшава, Польша), передает Еспресо.TV.

"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом - это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. Они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты ", - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, команда президента Владимира Зеленского боится обидеть Владимира Путина.

"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО - дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС ", - добавил Порошенко.