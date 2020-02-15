Движение сопротивления капитуляции требует от Зеленского прийти на ближайшее заседание Рады и расставить точки над "i" относительно Омана
Это нужно сделать на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля 2020 года, передает со ссылкой на заявление Движения сопротивления капитуляции Еспресо.TV.
"Общество должно знать о реальной, а не мнимой цели поездки, причине задержки с возвращением в Украину, а также причине и обстоятельствах избрания чартерного самолета, который, как утверждают, прибыл из Москвы.
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Имеем дело с обвинениями, чей повод может составлять исключительную угрозу нашей национальной безопасности.
Общество ожидает от президента правды. Это было его личное обещание. Его неотложный отчет покажет уважение к слову и к людям ", - говорится в обращении на имя президента.
"Требуем ясных ответов", - отмечает ДСК.
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Перед этим с похожими заявлениями выступили народный депутат Николай Княжицкий , а также партии "Европейская солидарность" и "Национальный корпус" .
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- Медиа установили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником, экскуратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- По данным журналистов проекта "Схемы", что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева .
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным , любые контакты Зеленского с Патрушевым там отрицают и обещают судиться со "Схемами" .
- При этом опальный российский политолог, уволенный за нелояльность теперь уже бывший профессор политологии Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО), доктор исторических наук Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники в Кремле также заявляет о серии встреч Зеленского с российскими чиновниками высокого ранга во время "отдыха" в Омане. Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.
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