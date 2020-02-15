Движение сопротивления капитуляции требует от Зеленского прийти на ближайшее заседание Рады и расставить точки над "i" относительно Омана

15 февраля, 2020, 17:47

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует предоставить "немедленный, исчерпывающий и буквальный отчет" о собственном пребывании на новогодние праздники в Омане

Это нужно сделать на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля 2020 года, передает со ссылкой на заявление Движения сопротивления капитуляции Еспресо.TV.

"Общество должно знать о реальной, а не мнимой цели поездки, причине задержки с возвращением в Украину, а также причине и обстоятельствах избрания чартерного самолета, который, как утверждают, прибыл из Москвы.

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Имеем дело с обвинениями, чей повод может составлять исключительную угрозу нашей национальной безопасности.

Общество ожидает от президента правды. Это было его личное обещание. Его неотложный отчет покажет уважение к слову и к людям ", - говорится в обращении на имя президента.

"Требуем ясных ответов", - отмечает ДСК.

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Перед этим с похожими заявлениями выступили народный депутат Николай Княжицкий , а также партии "Европейская солидарность" и "Национальный корпус" .