15 февраля на фронте: оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс

15 февраля, 2020, 18:21

15 февраля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов украинских позиций и применили противотанковый ракетный комплекс

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин; неподалеку Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса; в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Широкино - из миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: наряду с Майским - с миномета калибра 82 мм - 5 мин, со станковой противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов - 22 мины; рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.