14 февраля на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов, с украинской - ранен
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра 15 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.
В общем за прошедшие сутки россияне и наемники вели огонь по украинским позициям поблизости
Красногоровки - с миномета 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
Лебединского - с 82-мм миномета - 8 мин, а также из гранатометов различных систем;
Тарамчука - с автоматических станковых гранатометов;
Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета:
Новолуганского - с миномета калибра 82 мм - 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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Крымского - с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномету- 14 мин;
Майского - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
Хутора Свободный - с миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Согласно официальным данным, вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет.
- Напомним, председатель партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявляет, что штаб Операции Объединенных сил (ООС) "переименовал" Золотое-4 в Луганской области, где уже произошел отвод подразделений ВСУ на хутор Вольный . По его слвоам, таким образом удается скрывать истинное положение дел с обстрелами и боестолкновения в данном населенном пункте.
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