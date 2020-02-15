14 февраля на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов, с украинской - ранен

15 февраля, 2020, 07:22

В пятницу, 14 февраля 2020, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра 15 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.

В общем за прошедшие сутки россияне и наемники вели огонь по украинским позициям поблизости

Красногоровки - с миномета 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

Лебединского - с 82-мм миномета - 8 мин, а также из гранатометов различных систем;

Тарамчука - с автоматических станковых гранатометов;

Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета:

Новолуганского - с миномета калибра 82 мм - 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

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Крымского - с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномету- 14 мин;

Майского - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Хутора Свободный - с миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Согласно официальным данным, вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.