Жилье во время Евро-2020: как выглядит отель в Бухаресте, где будет базироваться сборная Украины. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает Епресо.TV со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Комплекс расположен в 5-ти км от центра румынской столицы Бухареста. Насчитывает 190 номеров, около 70-ти из которых будет снимать украинская делегация. У национальной команды будет отдельный вход в здание. Один из ресторанов отеля будет круглосуточно зарезервирован для украинской команды, так же как зал для теоретических занятий, комната с экипировкой и массажные.
В номерах футболистов будут: кофемашина, Bluetooth-динамик и мини-планшет "Умный дом", что позволит регулировать яркость многочисленных световых устройств, заказывать уборку, рум-сервис или выбирать функцию "Не беспокоить".
"Внимательный персонал отеля во главе с операционным директором Михаем Замфиром обещает сделать все, чтобы сборная Украины не испытывала нужды ни в чем, гарантируя радушие и эксклюзивный сервис. Господин Михай уже учит украинский, гостеприимно приглашая на нашем родном: "Ласкаво просимо, збірна України!" - говорится в заявлении УАФ.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.
- 14 февраля исполнительный комитет УАФ утвердил изменения календарей УПЛ и Кубка из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020.
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- 4 февраля новым ассистентом Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".
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