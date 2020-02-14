Жилье во время Евро-2020: как выглядит отель в Бухаресте, где будет базироваться сборная Украины. ФОТОФАКТ

14 февраля, 2020, 16:19

4-х звездочный отель "Каро" станет домом для сборной Украины во время Евро-2020

Об этом сообщает Епресо.TV со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Комплекс расположен в 5-ти км от центра румынской столицы Бухареста. Насчитывает 190 номеров, около 70-ти из которых будет снимать украинская делегация. У национальной команды будет отдельный вход в здание. Один из ресторанов отеля будет круглосуточно зарезервирован для украинской команды, так же как зал для теоретических занятий, комната с экипировкой и массажные.

В номерах футболистов будут: кофемашина, Bluetooth-динамик и мини-планшет "Умный дом", что позволит регулировать яркость многочисленных световых устройств, заказывать уборку, рум-сервис или выбирать функцию "Не беспокоить".

"Внимательный персонал отеля во главе с операционным директором Михаем Замфиром обещает сделать все, чтобы сборная Украины не испытывала нужды ни в чем, гарантируя радушие и эксклюзивный сервис. Господин Михай уже учит украинский, гостеприимно приглашая на нашем родном: "Ласкаво просимо, збірна України!" - говорится в заявлении УАФ.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.