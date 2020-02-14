Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть всех олигархов, он обещал стараться, - Василевская -Смаглюк

14 февраля, 2020, 13:42

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк заявила в эфире ATR.

Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания ", - заявила Василевская-Смаглюк.

В то же время, подчеркнула она, президент хочет мира и надеется на то, что все оккупированные территории будут освобождены.

"Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется в процессе игры ", - добавила" слуга народа ".