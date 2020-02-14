Зеленский должен немедленно раскрыть все подробности тайного визита в Оман - "Европейская солидарность"

14 февраля, 2020, 10:52

В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, "Европейская Солидарность" будет требовать создания Временной следственной комиссии ВР

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В заявлении говорится:

" Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман. Эта удаленная страна - явно не то место, где происходят случайные встречи.

Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности.

Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встречи с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами.

Оман уже стал синонимом обмана и лжи. Офис Президента запутался в показаниях: то визит - это туристическая поездка, то официальная - это частная, то платил собственные средства, то бюджетные на охрану.

Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она ни была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением Главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов.

Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым.

В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, «Европейская Солидарность» требует создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины ".