Зеленский должен немедленно раскрыть все подробности тайного визита в Оман - "Европейская солидарность"
Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
В заявлении говорится:
" Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман. Эта удаленная страна - явно не то место, где происходят случайные встречи.
Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности.
Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встречи с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами.
Оман уже стал синонимом обмана и лжи. Офис Президента запутался в показаниях: то визит - это туристическая поездка, то официальная - это частная, то платил собственные средства, то бюджетные на охрану.
Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она ни была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением Главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов.
Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым.
В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, «Европейская Солидарность» требует создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины ".
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , єкс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
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