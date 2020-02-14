Заместителю "министра" террористической "ЛНР" сообщили о подозрении
14 февраля, 2020, 15:40
Заместителю "министра с/х ЛНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области
По данным следствия, жительница Луганска с января 2016 года и до сих пор занимает должность так называемого заместителя министра сельского хозяйства оккупационной администрации.
В составе псевдоминистерства женщина обеспечивает работу незаконно созданного органа, способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины.
Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемого с целью поводу в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.
Сейчас указанное лицо объявлено в розыск.
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