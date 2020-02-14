Заместителю "министра" террористической "ЛНР" сообщили о подозрении

14 февраля, 2020, 15:40

Заместителю "министра с/х ЛНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

По данным следствия, жительница Луганска с января 2016 года и до сих пор занимает должность так называемого заместителя министра сельского хозяйства оккупационной администрации.

В составе псевдоминистерства женщина обеспечивает работу незаконно созданного органа, способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины.

Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемого с целью поводу в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Сейчас указанное лицо объявлено в розыск.