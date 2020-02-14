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Espreso.tvМирИзраильские самолеты атаковали склады с боеприпасами в районе Дамаска

Израильские самолеты атаковали склады с боеприпасами в районе Дамаска


фото: SANA
Поздно вечером 13 февраля в сирийских СМИ появились сообщения о том, что в связи с атакой иностранных самолетов была активирована система ПВО в районе Дамаска

Сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в армии Сирии передало, что около 23:45 ракеты были запущены с израильской части Голанских высот, сообщает Newsru.co.il .

Несколько ракет были сбиты силами ПВО. О пострадавших или причиненном материальном ущербе официальным источникам не сообщалось. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщения, поступающие из Сирии, не комментирует.

В ночь на 14 февраля организация The Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне, сообщила, что были атакованы объекты проиранских сил. В частности, был нанесен удар по составу с иранского оружия.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что были атакованы пять целей, в том числе ракетные склады возле аэропорта Дамаска. Отмечается, что удары были нанесены через несколько часов после того, как оружие было выгружено в аэропорту Дамаска и вывезено на грузовиках на склады.

 

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