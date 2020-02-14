Ярмоленко поглумился над новичком "Вест Хэма"

14 февраля, 2020, 15:34

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко заставил новичка команды чеха Томаша Соучека ползать под столом для текбола

Об этом сообщает football.ua в instagram.

Андрей Ярмоленко победил новоиспеченного игрока лондонского клуба Томаша Соучека в игре в текбол, за что тот и понес наказание.

"Давай, брат. Украина снова тебя обыграла", - сказал Андрей на видео, которое выложил в instagram-Сторис.

В 2018 году Соучек и Ярмоленко пересекались на поле в матче Лиги наций и тогда Украина победила сборную Чехии со счетом 2:1.