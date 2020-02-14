Витренко подал в суд из-за того, что Нафтогаз не выплатил премию после победы над Газпромом

14 февраля, 2020, 11:03

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева из-за невыплаты ему премии после победы в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом"

Об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", передает ЭП .

"Я требую выполнения" Нафтогазом "обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и поэтому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", - сказал он.

Витренко пояснил, что ранее предлагал руководству компании страны варианты по этой премии, однако любая реакция на это предложение отсутствует.

"Я надеюсь, что решение будет справедливым, никто туда (в суд - ред.) звонить не будет", - отметил исполнительный директор.