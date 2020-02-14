Витренко подал в суд из-за того, что Нафтогаз не выплатил премию после победы над Газпромом
Об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", передает ЭП .
"Я требую выполнения" Нафтогазом "обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и поэтому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", - сказал он.
Витренко пояснил, что ранее предлагал руководству компании страны варианты по этой премии, однако любая реакция на это предложение отсутствует.
"Я надеюсь, что решение будет справедливым, никто туда (в суд - ред.) звонить не будет", - отметил исполнительный директор.
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Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Liga.net заявил , что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от $ 2,9 млрд, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около $ 29 млн или 700 млн грн.
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Впоследствии исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа , а также полученные от российского "Газпрома" $ 2,9 млрд за Стокгольмский арбитраж, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинском.
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