Вышел тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли

14 февраля, 2020, 15:33

13 февраля в сети появился первый тизер новой ленты о Бэтмене, которая выйдет на экраны в 2021 году

Тизер появился на официальном YouTube-канале FilmSelect Trailer.

В первом тизере супергеройского фильма о Бэтмене появляется только главный герой в костюме и маске. Его играет Роберт Паттинсон.

Также в ленте снимаются Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Питер Скарсгаард и другие.

Сначала Бэтмена должен был снова сыграть Бен Аффлек, но на его место утвердили Паттинсона. Из-за этого многие фанаты ленты изначально негативно настроены против актера в данном образе.

Начались съемки Бэтмена с Робертом Паттинсоном в Лондоне в конце января 2020 года. Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. Мировая премьера фильма намечена на 24 июня 2021 года.