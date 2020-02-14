Вышел тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли
14 февраля, 2020, 15:33
13 февраля в сети появился первый тизер новой ленты о Бэтмене, которая выйдет на экраны в 2021 году
Тизер появился на официальном YouTube-канале FilmSelect Trailer.
В первом тизере супергеройского фильма о Бэтмене появляется только главный герой в костюме и маске. Его играет Роберт Паттинсон.
Также в ленте снимаются Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Питер Скарсгаард и другие.
Сначала Бэтмена должен был снова сыграть Бен Аффлек, но на его место утвердили Паттинсона. Из-за этого многие фанаты ленты изначально негативно настроены против актера в данном образе.
Начались съемки Бэтмена с Робертом Паттинсоном в Лондоне в конце января 2020 года. Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. Мировая премьера фильма намечена на 24 июня 2021 года.
- Напомним, 2 февраля стало известно, что новый "Бэтмен" выйдет на экраны 2021, но Бен Аффлек не будет исполнять в новой экранизации главную роль
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