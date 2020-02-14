 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВышел тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли

Вышел тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли


фото: FilmSelect Trailer/ YouTube
13 февраля в сети появился первый тизер новой ленты о Бэтмене, которая выйдет на экраны в 2021 году

Тизер появился на официальном YouTube-канале FilmSelect Trailer.

В первом тизере супергеройского фильма о Бэтмене появляется только главный герой в костюме и маске. Его играет Роберт Паттинсон.

Также в ленте снимаются Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Питер Скарсгаард и другие.

Сначала Бэтмена должен был снова сыграть Бен Аффлек, но на его место утвердили Паттинсона. Из-за этого многие фанаты ленты изначально негативно настроены против актера в данном образе.

Начались съемки Бэтмена с Робертом Паттинсоном в Лондоне в конце января 2020 года. Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. Мировая премьера фильма намечена на 24 июня 2021 года.

  • Напомним, 2 февраля стало известно, что новый "Бэтмен" выйдет на экраны 2021, но Бен Аффлек не будет исполнять в новой экранизации главную роль
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать