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Espreso.tvСпортВторая ракетка Украины удивила болельщиков откровенным фото

Вторая ракетка Украины удивила болельщиков откровенным фото


фото: Reuters
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опубликовала откровенную фотографию в instagram

Фото теннисистка опубликовала в Instagram.

Ястремская никак не прокомментировала фотографию, однако получила кучу компиментив от подписчиков, которые положительно восприняли откровенное фото спортсменки.

В рейтинге WTA 19-летняя Даяна Ястремская занимает 26-ю строчку, что является вторым показателем среди украинских теннисисток.

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Сообщение, распространенный Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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