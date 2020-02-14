Вторая ракетка Украины удивила болельщиков откровенным фото
14 февраля, 2020, 21:35
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опубликовала откровенную фотографию в instagram
Фото теннисистка опубликовала в Instagram.
Ястремская никак не прокомментировала фотографию, однако получила кучу компиментив от подписчиков, которые положительно восприняли откровенное фото спортсменки.
В рейтинге WTA 19-летняя Даяна Ястремская занимает 26-ю строчку, что является вторым показателем среди украинских теннисисток.
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- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной.
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