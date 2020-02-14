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Espreso.tvОбществоВо Львове полицейский трогательно признался в любви коллеге в День святого Валентина. ВИДЕО

Во Львове полицейский трогательно признался в любви коллеге в День святого Валентина. ВИДЕО


фото: Скріншот
Заместитель командира роты 3 батальона Олег Соловей с цветами и кольцом сделал предложение руки и сердца патрульной Марьяне Халак во время торжественного построения по случаю вручения очередных званий и погон правоохранителям

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

"Патрульная Марьяна Халак вместе с 55 коллегами торжественно получила погоны лейтенанта. Спев Гимн, ее снова вызвали на середину плаца. Полицейская не догадывалась о причине и в одно мгновение слезы радости. Заместитель командира роты 3 батальона Олег Соловей с цветами и кольцом сделал ей предложение руки и сердца ", - говорится в сообщении.

Влюбленные вместе уже 8 лет. В полицию Олег пришел еще во время первого набора патрульных во Львове. Через 3 года в полицию присоединилась и его возлюбленная.

"Сегодня мы стали свидетелями зарождения новой семьи. Теперь Олег и Марьяна оберегать наш город уже в новом статусе, статусе супругов. Поздравляем", - добавили в полиции Львовщины.

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